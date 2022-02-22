指揮中心擬放寬入境管制 侯友宜籲3條件評估

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（中央社記者曾智怡台北22日電）本土COVID-19疫情趨緩，指揮中心擬放寬入境措施。新北市長侯友宜今天表示，可從全球疫情、疫苗覆蓋率、醫療量能等3條件評估開放進度，只要備妥要件，「（開放）當然是可以走的一條路」。商總理事長許舒博建議縮短檢疫天數。

商總今天舉行全國商業總會第4屆品牌金舶獎徵件記者會，許舒博與侯友宜出席並接受媒體訪問。近日指揮中心擬放寬邊境管制，侯友宜說明可從3個問題條件思考。

他表示，第一，全球疫情緩解與否；第二，疫苗覆蓋率，以新北市來看，目前第3劑覆蓋率為3成9，期待可達到5、6成；第三，萬一國內疫情高漲，醫療量能否支撐。

侯友宜進一步說，最重要是觀察國內疫情變化，儘管這幾天疫情穩定，但不能掉以輕心，邊境鬆綁也需評估是否對國內疫情產生負面衝擊。

他認為，只要備妥相關條件，「（開放）當然是可以走的一條路」，需全力以赴、戰戰兢競，將疫情守住，也讓經濟能起飛，兩者並行、相互互補調整。

許舒博則說，國門邊境管制的守護極為關鍵，包含普篩與染疫者的有效區隔與治療，「邊境開放不是大問題，因為台灣是全世界最遵守法令戴口罩的國家」。

不過，針對檢疫期擬從14天縮短至10天，他說，「5加5還不夠，對工商企業或出國觀光者還是很大包袱」，盼縮短檢疫天數，如此將有助於商務客、觀光客來訪。

中央流行疫情指揮中心日前公布邊境檢疫政策規劃放寬方向，包含檢疫期從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，其中一項評估標準，即為春節期間整體有效再生數（Rt值）維持在1上下。

放寬商務客入境等邊境鬆綁措施，預計本週將公布，讓入境旅客有時間準備。（編輯：潘羿菁）1110222