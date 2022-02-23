宗教協會衍生設計師案增2確診 群聚累計44人

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北23日電）台灣今天新增2例COVID-19本土個案，皆與宗教協會衍生設計師案有關，其中1人是擴大匡列餐廳顧客採檢發現，可傳播期間有社區活動史，這起群聚累計已44人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中說明，國內新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入（其中31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

陳時中說，以近期境外移入個案觀察，近期來自東南亞、中東的確診者相對較多。過去國內境外移入個案來源大宗為美國，但現在國際疫情重點關注國家轉變為東南亞、中東。

至於今天新增2例本土確診的60多歲女例（案20248），為擴大匡列餐廳顧客採檢發現，家住新北市，2月9日曾獨自一人到餐廳（Miacucina復興店），與宗教協會衍生個案設計師及房屋仲介同時段，是衛生單位擴大回溯匡列重疊時段用餐半小時的鄰桌顧客。

但陳時中重申，案20248傳播鏈仍待疫調驗證，首先案20248近期曾有中國旅遊史，去年12月28日返台，今年1月11日檢疫期滿採檢陰性，2月9日赴Miacucina餐廳吃飯，直到2月23日才被匡列採檢，確定為陽性個案。

案20248與相關確診個案唯一接觸時間相隔很久，目前沒有出現症狀，陳時中說，個案Ct值為23，比較類似近期感染，「Ct值好像配合不上」，因個案在社區活動時間較久，不能排除在社區中感染，將持續疫調中。截至目前，這家餐廳已累計4組、5名客人染疫。

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另1名新確診個案20248，也住新北市，同樣屬於宗教協會聚餐歡唱群聚，陳時中表示，這是未滿10歲個案，是曾赴台東的旅行社領隊（案19926）家人，也是昨天公布案20217的兒子，在居家隔離期間採檢結果陰轉陽。

據指揮中心統計，截至目前仍在監測中感染源待釐清傳播鏈維持7條，分別為宗教協會衍生新北設計師案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，以及新北加強防疫旅館工作人員案。（編輯：陳清芳）1110223