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疫情12/300

宗教團體群聚 北市擴大採檢1254人全陰性

2022/2/22 16:11（2/22 16:25 更新）
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新北設計師（案19665）衍生的某宗教團體群聚案，台北市衛生局22日表示，共匡列476人居家隔離，並擴大採檢778人，合計1254人採檢結果全數為陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
新北設計師（案19665）衍生的某宗教團體群聚案，台北市衛生局22日表示，共匡列476人居家隔離，並擴大採檢778人，合計1254人採檢結果全數為陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）由新北設計師（案19665）衍生的某宗教團體群聚案，台北市累計9人確診，台北市衛生局今天表示，共匡列476人居家隔離，並擴大採檢778人，合計1254人採檢結果全數為陰性。

新北市新店設計師（案19665）衍生房屋代銷職場群聚，其中案19816因參加某宗教協會，與多達80人聚餐、25人赴KTV續攤，導致台北市累計9人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

台北市衛生局今天表示，宗教團體活動案，共匡列476人居家隔離，採檢結果皆為陰性，另擴大採檢778人，結果同樣全數為陰性。

此外，有關北投確診夫妻（案20028及20162）疫調狀況，衛生局指出，此案已匡列130人居家隔離，其中117人採檢結果為陰性，其餘13人仍在檢驗中。

衛生局昨天指出，案20028在1月18日自中國入境，2月18日因為需要外派再度採檢確診，原被判定為境外移入個案，但疫調發現，案20028及20162曾在2月9日與案19665在同一家餐廳的相近時段用餐，因此改判案20028為本土個案。（編輯：李亨山）1110222

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