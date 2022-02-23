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疫情11/300

聚唱KTV信義店有確診足跡 清消停業1天、員工採檢

2022/2/23 12:57（2/23 13:20 更新）
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台北市衛生局23日證實，Sing!Go聚唱KTV信義店有確診者足跡。（圖取自聚唱網頁singgopartyktv.com）
台北市衛生局23日證實，Sing!Go聚唱KTV信義店有確診者足跡。（圖取自聚唱網頁singgopartyktv.com）
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）Sing!Go聚唱KTV信義店傳出有確診者足跡，台北市衛生局證實，一名個案曾在11日到過這裡，昨天晚間通知業者清消並安排員工採檢，不過這名個案Ct值32，經抗體檢測後已改判舊案。

位於ATT 4 FUN信義店內的Sing!Go聚唱KTV信義店今天傳出有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，台北市衛生局表示，是一名自美國入境的個案（案20205）曾在11日到過這裡。

衛生局說明，這名個案因要回國，自費採檢後於昨天確診，衛生局開始進行疫調，並於昨天晚間通知業者清消、安排員工採檢，但因個案Ct值32較高，且自述曾於1月確診，經抗體檢測後已由中央改判為舊案，所以相關足跡不會特別公布。

衛生局指出，因為這個足跡是較久以前的足跡，但為求謹慎還是要求業者清消並停業一天，接著就可以復業。（編輯：李錫璋）1110223

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