2/23本土增2例與宗教協會案相關 境外移入54例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北23日電）疫情疫情指揮中心公布，今天國內新增56例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為2例本土病例，皆與宗教協會衍生設計師案相關；境外移入54例，無新增死亡病例。（編輯：卞金峰）1110223

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（7例）、菲律賓及越南（各4例）、新加坡及日本（各2例）、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去（2021）年12月23日至今（2022）年2月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,216,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,196,027例排除），其中20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）