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疫情10/300

北市最新確診足跡 曾赴合作金庫北士林分行

2022/2/23 19:30（2/23 20:04 更新）
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台北市公布一名確診者足跡，個案18日中午曾赴合作金庫商業銀行北士林分行。（台北市政府提供）
台北市公布一名確診者足跡，個案18日中午曾赴合作金庫商業銀行北士林分行。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市今天公布一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案20248的足跡，個案18日中午到過合作金庫商業銀行北士林分行，提醒民眾注意。

新北市今天公布，案20248為某宗教協會群聚個案，9日晚間曾與新店設計師案19665在台北市某餐廳同時段用餐，遭回溯匡列採檢確診，Ct值23，生活單純少外出，公共足跡僅有19日出現在新店區中央路IKEA Cafe。

台北市衛生局晚間表示，案20248曾在18日中午12時許到合作金庫商業銀行北士林分行辦理業務，提醒自覺曾與確診者接觸的民眾進行自我健康監測。

此外，位於台北101的高空餐廳「捌伍添第」19日傳出有確診者足跡，被要求停業3天。不過衛生局今天說明，此為境外移入個案20142的足跡，個案19日初次PCR採檢陽性，Ct值為31.1，但第2、3次採檢結果均為陰性，經抗體檢驗後由疾管署改判舊案，因此餐廳已提前於昨天復業。（編輯：李亨山）1110223

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