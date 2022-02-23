陳時中透露防疫鬆綁進度 運動很快可免戴口罩

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指揮中心指揮官陳時中23日透露，防疫措施最想開放運動免戴口罩，且應該很快可上路。圖為北市民眾疫情間戴口罩打網球。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北23日電）本土疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中今天說，相關防疫鬆綁措施會整體考量後一併公告，他透露最想開放運動免戴口罩，且應該很快可上路。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，連續數天新增本土確診個案數維持個位數，顯示國內疫情穩定可控。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，針對口罩管制，傾向維持特定情境下可免戴。

媒體今天在疫情記者會上問到，哪些場域可能開放不用戴口罩，陳時中回應，鬆綁事宜有很多細節要討論，但透露他最想開放的是運動，一切細節要整體考慮後一併公告。

媒體再追問運動何時可開放免戴口罩，陳時中說，運動是他開放的第一選擇，「應該很快」。

國內疫情穩定，但陳時中仍強調戴口罩、勤洗手及打疫苗等自我防護的重要性。指揮中心統計，昨天疫苗接種16萬5772人次，截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑82.68%，第2劑76.41%，追加劑37.74%，基礎加強劑0.8%。

此外，1922疫苗預約平台今天上午10時起開放第24期預約，指揮中心發言人莊人祥說，截至下午1時已有14.6萬人完成預約，目前各類疫苗皆充足，呼籲符合資格者盡快預約。

媒體詢問集中檢疫所住民抱怨外送物被翻攪檢查爭議，衛福部醫福會執行長王必勝強調皆是依法行政，集中檢疫所主要用於檢疫、隔離與治療，很多規定是為了絕大多數住民的方便、健康或安全著想，並兼顧感染管制。

陳時中強調，檢疫所的警察會根據相關情資與背景抽查，不是每件都拿來翻過，針對住民爆料內容，是因維護安全有必要性，至於相關法律授權部分會請法制組來研議。

此外，外界關注陳時中是否參選台北市長，媒體詢問，有報導評論陳時中利用解封跟防疫來墊高參選的聲量，他是否同意。對此陳時中僅回「不同意」。

媒體也詢問，媒體人周玉蔻在臉書曝光民進黨的選舉戰略，稱陳時中選桃園市長的機率較高，前副總統陳建仁的戰場應該在台北市。對此陳時中回應，謝謝周玉蔻的關心，但她不是民進黨選舉對策委員會的人。（編輯：張雅淨）1110223