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WHO：BA.2不會比Omicron本身嚴重

2022/2/23 12:15（2/23 12:30 更新）
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（中央社日內瓦22日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，COVID-19變異病毒株Omicron的亞型變異株BA.2，不會比Omicron本身嚴重。

法新社報導，世衛官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在線上問答環節中表示，根據從幾個不同國家患者身上取得的檢體，「我們沒有發現BA.1和BA.2引發的疾病嚴重程度有所差別」。

她說：「因此，在住院風險上，BA.1與BA.2引發的嚴重性相當，這點極為重要，因為在許多國家，不論是BA.1還是BA.2，感染病例的數量都很大。」

擔任世衛COVID-19（2019冠狀病毒疾病）技術諮詢小組主管官員的范科霍芙，公布追蹤病毒演化的專家委員會的研究結果。

他們的結論可讓丹麥等國鬆了一口氣，因為BA.2變異株在那些國家廣泛傳播。

世衛在聲明中表示，從初步數據來看，BA.2「本質上來說，比BA.1更容易蔓延」，進一步的研究正在進行，希望能發現BA.2傳播力較強的原因。

世衛補充道：「不論如何，全球所有變異株的傳播情況據報都在減少。」

根據法新社今天彙整官方數據所做的統計，COVID-19已在全球奪走超過580萬條人命。

考慮到與COVID-19有關的超額死亡率，世衛估算真正的病故人數可能會高出2到3倍。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110223

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