染疫女足定序為BA.2變異株 菲、印為主要來源國

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台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，8日搭乘專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北18日電）台灣女足代表隊赴印度參賽，有7名隊員染疫，指揮中心今天公布，其中3名隊員定序為Omicron亞型變異株BA.2，而目前BA.2主要來源國包含菲律賓、印度等國。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明最新境外移入個案病毒定序結果，本週新增定序63例，皆為Omicron變異株，最早在印度發現的Delta變異株已連續3週未檢出。

值得注意的是，新增完成定序的境外移入個案，有3人來自印度。羅一鈞說明，3人即為赴印度參賽的台灣女足代表隊隊員，是感染Omicron亞型變異株BA.2，因確診隔離，並未在社區造成擴散。

羅一鈞補充，目前BA.2變異株主要來源國為菲律賓與印度，以及少數歐洲與其他東南亞國家。他表示，累計國內已驗出502例境外移入、300例本土Omicron個案。

羅一鈞提到，目前累計502例Omicron境外移入個案中，仍以輕症與無症狀占大多數；多數可在7天或10天內檢出；有1例是入境15天才檢出，推測是在隔離期間遭染疫的家人傳染，並非潛伏期延長。

媒體提問檢疫期研議縮短以及跨境旅遊鬆綁事宜，指揮中心指揮官陳時中回應，先前已宣布檢疫期將從14天縮短至10天，只是實施日未定；台灣民眾出國旅遊部分，現在還沒考慮到這個方向，會逐步實施。

陳時中也分析，近2週世界疫情趨緩，但周邊國家如日本、韓國、紐西蘭與香港，原本疫情控制相對良好，近期疫情卻升溫，這些都是警訊，指揮中心會持續密切觀察。（編輯：管中維）1110218