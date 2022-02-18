更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情18/300

染疫女足定序為BA.2變異株 菲、印為主要來源國

2022/2/18 16:26（2/18 16:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，8日搭乘專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。（中央社檔案照片）
台灣女足代表隊結束亞洲盃賽事，8日搭乘專機自印度返台，除原有6名確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北18日電）台灣女足代表隊赴印度參賽，有7名隊員染疫，指揮中心今天公布，其中3名隊員定序為Omicron亞型變異株BA.2，而目前BA.2主要來源國包含菲律賓、印度等國。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說明最新境外移入個案病毒定序結果，本週新增定序63例，皆為Omicron變異株，最早在印度發現的Delta變異株已連續3週未檢出。

值得注意的是，新增完成定序的境外移入個案，有3人來自印度。羅一鈞說明，3人即為赴印度參賽的台灣女足代表隊隊員，是感染Omicron亞型變異株BA.2，因確診隔離，並未在社區造成擴散。

羅一鈞補充，目前BA.2變異株主要來源國為菲律賓與印度，以及少數歐洲與其他東南亞國家。他表示，累計國內已驗出502例境外移入、300例本土Omicron個案。

羅一鈞提到，目前累計502例Omicron境外移入個案中，仍以輕症與無症狀占大多數；多數可在7天或10天內檢出；有1例是入境15天才檢出，推測是在隔離期間遭染疫的家人傳染，並非潛伏期延長。

媒體提問檢疫期研議縮短以及跨境旅遊鬆綁事宜，指揮中心指揮官陳時中回應，先前已宣布檢疫期將從14天縮短至10天，只是實施日未定；台灣民眾出國旅遊部分，現在還沒考慮到這個方向，會逐步實施。

陳時中也分析，近2週世界疫情趨緩，但周邊國家如日本、韓國、紐西蘭與香港，原本疫情控制相對良好，近期疫情卻升溫，這些都是警訊，指揮中心會持續密切觀察。（編輯：管中維）1110218

延伸閱讀
台灣女足印度邊踢球邊抗疫 拚命精神感動全台專題／女足隊受訓慘被檢舉群聚 流浪缺經費全靠熱血魂宗教協會群聚累計24人染疫 陳時中：須高度注意與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看台跨境人流剩1.7%衝擊3大經濟面 專家籲參考各國「與病毒共存」策略Omicron次變異株BA.2現蹤近60國 傳染力更強引關注
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀