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香港新增1.7萬確診再創新高 官方加強快篩

2022/2/26 18:00
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（中央社台北26日電）香港今天新增COVID-19確診逾1.7萬例再創新高，第五波疫情已有超過8萬人染疫。由於病毒核酸檢測能量不足，當局調整強制檢測策略，改為廣發快篩試劑，由市民自行檢測上網登記。

港府26日下午舉行疫情記者會。綜合商業電台、香港01報導，衛生署署長林文健通報，過去一天新增1萬7063例確診，其中僅6例為境外移入，其餘均為本土病例，大部分是變異株Omicron BA2。

醫院管理局總行政經理劉家獻通報，過去24小時，又有66人染疫離世，年齡介入19歲至101歲；累計2326名醫管局員工確診。

食物及衞生局局長陳肇始表示，香港疫情極為嚴峻，第五波疫情爆發以來，截至昨天共有8萬1425例確診，占疫情總個案8成6，確診病例不到2個月有幾何級上升，醫療體系面對前所未有的挑戰。預計個案仍然未到頂峰，社會要正視疫情威脅，要用好未來兩、三個月關鍵時間，穩控疫情，堅持早發現、早隔離及切斷傳播鏈。

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陳肇始表示，雖然COVID-19快速測試（快篩）靈敏度稍遜於核酸檢測，但由於可大規模應用，也方便使用，政府已在多區派發超過130萬套快速測試套裝，大大有助發現個案，市民也已適應，加上得到北京中央支持能大量購入，因此昨天起修訂強檢策略，容許圍封檢測行動後續強檢，改為快速測試，有多例個案的樓宇及餐廳，會改為向居民及員工派發快速測試套裝，自行檢測，取代以往的強檢公告，毋須再到社區檢測中心或流動採樣站。

她說，高暴露風險特定群組從業員，也會由每2至3日檢測一次，改為每7日一次；另外政府也計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統登記，而無須經過核酸檢測確認，就可被直接視為陽性個案。（編輯：楊昇儒）1110226

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