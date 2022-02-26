日本新增逾7萬確診病例 沖繩疫情似稍微回溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天除東京都與大阪府單日新增雙雙逾萬例外，沖繩縣單日新增繼1月29日以來再逾800例，疫情似有回溫跡象。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本今天截至晚間6時15分止，全境單日至少新增7萬2170例確診病例，另新增256例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號等，至今累計病例數489萬8997例，包括2萬3341例死亡病例。日本政府厚生勞動省表示，今天全境重症患者總數1507人。

東京都今天新增1萬1562例確診病例，較上週六減少約2000例，另新增29例死亡病例，創單日次高紀錄。東京都重症患者數較25日減少6人，總數73人；東京都專用病床使用率較25日減少1.3個百分點，降到54%。

大阪府今天新增1萬407例確診病例，較上週六減少2000多例，另新增49例死亡病例。大阪府至今累計病例數63萬5852例，包括3863例死亡病例；重症患者較25日減少3人，總數240人。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增854例確診病例，繼1月29日以來單日新增再逾800例，也較上週六的666例增加188例，疫情似有回溫跡象。

沖繩縣至今累計病例數9萬8652例；駐沖繩美軍基地相關人士今天新增23例確診病例，至今累計病例數1萬624例。

最近一週每10萬人口新增確診病例最多的是大阪府703.15例、東京都以596.39例排名第2、奈良縣以504.93例排第3名、沖繩縣以272.10例排第17名；日本全境平均數為380.22例。

另外，TBS電視台報導，日本將從3月開始正式為5歲到11歲兒童施打兒童疫苗，東京都足立區今天率先為區內罹患慢性病、有重症風險的兒童接種兒童疫苗。

富士新聞網報導，日本使用的是輝瑞（Pfizer）/BioNTech製造的兒童疫苗，東京都政府25日已分配給轄內各級地方政府。

輝瑞兒童疫苗今年一月剛經過厚生勞動省特例批准，有效成分劑量相較12歲以上用疫苗大約是1/3，只要間隔3週就能接種第2劑。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110226