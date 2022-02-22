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日本28日啟用輝瑞COVID-19口服藥 將增量引進

2022/2/22 20:33（2/22 21:02 更新）
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日本厚生勞動大臣後藤茂之22日表示，美國製藥大廠輝瑞所開發的COVID-19口服藥Paxlovid，28日起成為日本醫療機構開立的處方用藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
日本厚生勞動大臣後藤茂之22日表示，美國製藥大廠輝瑞所開發的COVID-19口服藥Paxlovid，28日起成為日本醫療機構開立的處方用藥。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本厚生勞動大臣後藤茂之今天表示，有關部分醫療機構正試行使用美國製藥大廠輝瑞所開發的COVID-19口服藥Paxlovid，28日起成為日本醫療機構開立的處方用藥。

日本讀賣新聞報導，日本政府本月10日批准輝瑞（Pfizer）於1月提出申請的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒口服藥Paxlovid，這款口服藥被分發到日本約1800所醫療機構進行實驗性質用藥，大約一週之內有280人左右服用這款口服藥。

後藤表示，本月28日起全國醫療機構開處方時可以使用Paxlovid，第一批引進4萬人份，本月之內將追加引進8萬5000人份。

在日本，英國葛蘭素史克（GSK）藥廠研發的點滴注射藥單株抗體治療藥物Sotrovimab至今約有7萬2000人接受注射，本月上旬引進9萬人份，原本預定3月上旬才引進的8萬人份將提前於本週內抵達。

此外，美國大藥廠默沙東（MSD）口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）在3月底之前預計將引進80萬人份。

讀賣新聞先前報導，Paxlovid是由新研發的抗病毒藥nirmatrelvir及既有的抑制愛滋病毒藥ritonavir組成，前者服用兩錠、後者一錠，總共3錠，每天服用2次，服用天數5天。

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Paxlovid是以輕度到中度的COVID-19確診患者為對象，能防止患者演變為重症。根據去年12月輝瑞公布的臨床實驗分析，有重症化風險的患者在發病3天內服用Paxlovid，對重症和死亡的防護力達89%。

Paxlovid對Omicron變異株的效果，在實驗室中已確認有助於抑制病毒增生，但不能與心律不整或高血壓等複數疾病的藥物一併服用，下處方時需注意。（編輯：陳惠珍）1110222

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