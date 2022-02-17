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疫情20/300

日本調查95%民眾有COVID-19抗體 能否免疫仍不明

2022/2/17 11:26（2/17 12:52 更新）
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日本厚生勞動省去年12月調查因確診COVID-19或接種疫苗獲得抗體的比例，速報值結果顯示，各地皆為約95%民眾有抗體。圖為東京淺草寺。（中央社檔案照片）
日本厚生勞動省去年12月調查因確診COVID-19或接種疫苗獲得抗體的比例，速報值結果顯示，各地皆為約95%民眾有抗體。圖為東京淺草寺。（中央社檔案照片）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本厚生勞動省去年12月調查因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或接種疫苗獲得抗體的比例，速報值（初值）結果顯示，各地皆為約95%民眾有抗體，但能否達到免疫還不清楚。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省去年12月在東京都、大阪府等5都府縣對8000多人進行抗體檢查，昨天公布調查結果速報值。

結果顯示，因確診而獲得抗體的人口比例，東京都為2.80%、大阪府3.78%、宮城縣1.18%、愛知縣1.58%、福岡縣1.45%。

其中東京、愛知與福岡因確診獲得抗體的比例，與調查時當地累計確診病例數在人口中占比幾乎一致；大阪則比確診人口比例多1.48個百分點，宮城多0.47個百分點。

此外，具有因接種疫苗與確診都能獲得的另一項抗體的比例，東京都為96.9%、大阪府94.6%、宮城縣97.2%、愛知縣95.8%、福岡縣96.9%。

不過厚勞省說，尚不清楚防止感染與演變為重症所需要的抗體量，還無法得知能否達到免疫。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110217


▼日本每百萬人新增確診數與死亡人數

▼日本第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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