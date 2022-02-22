日本疫情延燒 單日死亡病例首逾300例創新高

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）自行統計，今天日本全境共新增319例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡病例，創疫情爆發以來單日新高紀錄，也是單日新增首度逾300例。

今天截至晚間6時30分止，日本全境至少新增6萬9523例確診病例；包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等，日本至今累計病例數461萬9636例，包括2萬2352例死亡病例。

東京都今天新增1萬1443例確診病例，較上週二減少4000多例，另新增25例死亡病例；重症患者跟21日同為82人。

東京都專用病床使用率較21日增加0.5個百分點，來到58%。

大阪府今天新增1萬939例確診病例及63例死亡病例，在單日新增死亡病例部分超過2021年5月11日的55例，創當地單日新高紀錄。

大阪府至今累計病例數59萬9790例，包括3690例死亡病例。

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共同社報導，大阪府知事吉村洋文今天說，大阪府內至今已有13人確診感染Omicron亞型變異株BA.2，其中3人傳染途徑不明，有社區傳播可能；另10人都有海外旅遊史等，可掌握傳染途徑。

神奈川縣政府今天宣布，縣內首度出現BA.2確診病例。截至本月9日止，縣內共有10多歲、20多歲及50多歲男性確診感染BA.2；這3人是同住家人，一月確診染疫、都是輕症或無症狀，也都結束療養期。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110222



▼日本每百萬人新增確診數與死亡人數

