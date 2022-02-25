雙北父子檔確診感染源待釐清 匡列接觸者逾200人

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）國內今天新增3例COVID-19本土病例，包括雙北一對父子檔、感染源待釐清，職場、足跡匡列超過200人；宜蘭也新增1例本土病例，疑因幫從境外返台的家人送餐時染疫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心今天下午宣布新增3例本土病例、65例境外移入病例，另新增1例死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，3例本土個案中，有2例是感染源待釐清的父子檔，這名家住台北的兒子（案20396）其太太2月12日從韓國返台，2月20日採檢陰性後要回家居住，因此案20396就搬到新北與父母同住。

陳時中說，這名兒子近日因喉嚨痛至診所就醫，採檢確診、Ct值18.2，進一步採檢父親也確診、母親則暫時為陰性；根據目前疫調，暫時沒看到染疫的兒子有和妻子接觸，因此感染源仍待釐清，將匡列79名職場接觸者和140名足跡接觸者。

另有1例是與境外移入個案（案20089）相關的家庭群聚，陳時中表示，案20089於2月10日從美國入境，採7+7檢疫方案，2月17日採檢陰性後，18日回到宜蘭家中繼續居家檢疫，隔天因探病需求採檢確診。

陳時中說，這名個案在家檢疫期間，由住在不同樓層的姊姊（案20395）負責送餐，匡列後一採陰性，改列加強版自主健康管理，23日出現症狀、隔天採檢確診，Ct值僅11，病毒量相當高，匡列7名同事居家隔離。

陳時中指出，今天新增的死亡病例為60多歲本國籍男性境外移入病例（案18815），本身具有多重慢性病，曾接種2劑莫德納疫苗，1月28日從菲律賓返台時就因身體虛弱送醫，採檢確診COVID-19與肺炎，於2月23日死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案有糖尿病、心臟病、腎臟病等多重慢性病，曾在國外接種2劑莫德納疫苗，最後一劑為去年9月，回台確診住院期間曾用瑞德西韋、類固醇、氧氣鼻管治療，儘管2月中就符合解隔標準，仍持續住院治療，後來因突發咳血、低血氧死亡，死因為肺炎與心腎衰竭。（編輯：陳政偉）1110225