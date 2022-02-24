台北喜來登十二廚餐廳有足跡 25日起停業3天
2022/2/24 22:42（2/24 23:02 更新）
台北喜來登大飯店24日說，配合政府COVID-19疫情調查足跡，1樓十二廚自助餐廳25日到27日暫停營業、預防性消毒。（圖取自台北喜來登大飯店網頁sheratongrandtaipei.com）
（中央社記者余曉涵台北24日電）台北喜來登大飯店今天說，配合政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情調查足跡，1樓十二廚自助餐廳25日到27日暫停營業、預防性消毒，保障消費者及員工健康，28日起恢復營業。
台北喜來登在社群網站臉書（Facebook）貼文說，為保障顧客健康及權益，已立即通知所有顧客這項訊息，尚未用餐的顧客將協助辦理延期，原房客早餐將移到宴會廳用餐。
台北喜來登表示，重視客人健康與權益，目前餐廳員工完整接種兩劑疫苗比例達86.9％。（編輯：李明宗）1110224
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