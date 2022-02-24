2/24增7本土3人與砂石場群聚有關 境外增73例【直播】

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北24日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增80例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為7例本土病例，其中3人與砂石場群聚有關；境外移入73例，無新增死亡病例。（編輯：陳政偉）1110224

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入（45例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓（10例）、美國及法國（各7例）、越南（4例）、印度、紐西蘭、印尼及香港（各2例）、泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷（各1例）移入；另28例調查中。入境日介於今（2022）年2月4日至2月23日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,236,894例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,216,276例排除），其中20,236例確診，分別為4,781例境外移入，15,401例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）