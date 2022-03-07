長者打COVID-19疫苗 3/10起加碼送500元衛教品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

為鼓勵65歲以上尚未施打COVID-19疫苗的民眾前往接種，自3月10日至4月10日止，各地方政府可加碼提供500元以下衛教品。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北7日電）指揮中心指揮官陳時中今天公布，鼓勵65歲以上尚未接種COVID-19疫苗的民眾接種，凡接種第1至3劑者，各地方政府自3月10日至4月10日可加碼提供500元以下衛教品。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，台灣今天放寬檢疫措施，經分析Omicron病例，10天內可檢出陽性比率達99%，1%可能進入社區，對社區造成威脅，且基於鄰近國家經驗，未接種COVID-19疫苗的長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高。

但台灣COVID-19疫苗接種率第1劑約83.0%，第2劑約77.2%，追加劑約44.3%，其中65歲至74歲長者第1劑為86.6%，第2劑為82.5%，追加劑為64.9%，而75歲以上長者第1劑接種率仍僅為75.6%，第2劑為69.8%，追加劑為51.4%，亟需再積極提升。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，為再鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑COVID-19疫苗的65歲以上長者儘速踴躍前往接種，地方政府可自3月10日起至4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品，請長者儘速踴躍前往接種，以獲得保護力。

（指揮中心提供）

陳時中說，接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，呼籲長者儘速前往接種，特別是完成2劑疫苗基礎劑接種，後續再追加1劑以提升免疫保護力。

家中長者於身體狀況較穩定時，家屬可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打疫苗廠牌及接種時間，協助陪同就近前往接種。

疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生的副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適疫苗接種。

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分的證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫師評估。（編輯：管中維）1110307