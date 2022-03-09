55歲以上原住民打COVID-19疫苗 3/10起可領500元衛教品

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55歲以上原住民10日起打疫苗可領500元以下衛教品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北9日電）疫情指揮中心日前表示，65歲以上民眾打COVID-19疫苗可提供新台幣500元以下衛教品，今天也宣布放寬原住民接種獎勵，具原住民身分55歲以上民眾，同樣也是3月10日起上路。

中央流行疫情指揮中心為鼓勵尚未接種第1、2劑或追加劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的65歲以上長者，踴躍前往接種，地方政府可自3月10日起至4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品，呼籲長者儘速接種，以獲得保護力。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，加碼開放具原住民身分民眾，只要年齡滿55歲以上，凡在3月10日起至4月10日接種第1至3劑COVID-19疫苗者，同樣可以比照65歲以上民眾，獲得500元以下衛教品。請民眾記得攜帶原住民身分證明文件，以利辨別身分。（編輯：陳政偉）1110309