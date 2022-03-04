第3劑疫苗涵蓋率逾43% 指揮中心盼加強長者接種

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疫情指揮中心發言人莊人祥4日說，後續將針對65歲以上長者持續催打，獎勵措施尚在規劃中。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北4日電）疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，國內第3劑追加劑疫苗涵蓋率達43%，若以符合接種資格人口來看更是破6成，後續將針對65歲以上長者持續催打，獎勵措施尚在規劃中。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種12萬5557劑，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.92%、第2劑77.03%、基礎加強劑接種率0.82%、追加劑接種率43.14%。

媒體今天在疫情記者會上提問，有專家認為國內要安全解封，3劑疫苗涵蓋率要達7成以上，詢問指揮中心6月前是否可望達成。

對此莊人祥回應，目前追加劑疫苗接種率43%，但若以符合接種資格的人口數來算，接種率已破6成。但他坦言，疫情來襲時民眾接種意願較高，疫情較平穩時，接種意願則較低，後續將持續努力催打。

此外，1922公費疫苗預約平台第25期追加劑預約今天中午截止，莊人祥說明，第25期提供151萬劑量能可供預約，結算預約數僅36.7萬劑，預約率約24%。

媒體詢問目前追加劑預約率不高，是否調整量能或研議其他獎勵措施。莊人祥說，除第3劑追加劑外，65歲以上長者的第1、2劑疫苗接種率也盼再加強，獎勵措施仍在規劃中。（編輯：陳政偉）1110304