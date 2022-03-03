香港老人接種疫苗率低 專家：將付出很大代價

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據通報，香港過去24小時有144人染疫死亡，134人是老人，其中124人未接種疫苗。圖為香港民眾排隊接種疫苗。（中新社）

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（中央社記者張謙香港3日電）香港專家袁國勇今天說，本地有很多老人沒有接種COVID-19疫苗，將要為此付出很大代價。據通報，香港過去24小時又有144人染疫死亡，134人是老人，其中124人未接種疫苗。

港府顧問專家袁國勇今天到老人院視察，以了解本地老人為何接種疫苗率如此低。他說，政府過去一直鼓勵老人接種疫苗，但施打率依然低。

他說，今天到一家老人院看過，發現裡面已經有很多人染疫，已錯過接種疫苗的時機；在這家老人院裡，估計只有兩、三成尚未染疫。

袁國勇說，有3種原因令老人的疫苗接種率偏低，一是老人院高層覺得自己接種疫苗後也有副作用，因此不鼓勵住院老人施打；二是老人家屬聽到有接種者死亡的個案，因此不讓家人施打；三是老人本身也擔心有副作用。

他說，目前老人接種疫苗的時機已過，將要為此付出很大代價，但對於那些還未染疫的住院老人，還是希望他們接種。

食物及衛生局副局長徐德義今天在疫情記者會指出，截至2日，第五波疫情已導致920名確診者死亡，當中大部分是老人兼長期病患，其中有90%沒有接種兩劑疫苗。

據官方通報，過去24小時，香港又有144人染疫死亡，年齡介於42歲至102歲，其中134人是65歲及以上老人。144名死者當中，124人沒有接種疫苗，10人打了2劑，10人打了1劑。

港府自去年2月底起優先為部分市民免費接種疫苗，但計畫展開後，老人接種率不高。

一般認為，老人接種率不高的原因，是疫苗施打計畫落實之初，不時出現市民有副作用甚至死亡的報導，這嚇壞了老人及他們的家屬。

第5波疫情於1月初爆發後，由於老人染疫後死亡的個案激增，危險性比不施打更高，近日令不少家屬轉而鼓勵老人接種。（編輯：楊昇儒）1110303