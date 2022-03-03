香港第5波疫情嚴峻 連續2天確診破5萬例

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（中央社記者張謙香港1日）香港今天通報新增5萬6827例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，連續第2天達5萬例以上。香港第5波疫情累計33萬7000多人染疫。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在疫情記者會上公布，香港昨天新增確診案例5萬6827例，這些確診案例中，只有2例為境外移入，其他都是本地感染。他說，第5波疫情已導致33萬7000多人染疫。

醫院管理局總行政經理李立業在會上公布，過去24小時有144確診者死亡，他們大部分是老人及長期病患；第5波疫情累計有1153名病人在公立醫院離世，大部分是長者。

在記者會上，食物及衛生局副局長徐德義說，當局的防疫政策仍然是早發現、早隔離。

最近幾天有市民到超級市場搶購蔬菜及肉類等食品，徐德義重申，大陸方面供應生活物資充足，他曾與大型超市討論，會盡快把庫存物貨送到各分店的貨架上。（編輯：李雅雯）1110303