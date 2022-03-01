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疫情22/300

香港疫情惡化餐廳超市提早關門 市民搶購肉類蔬菜

2022/3/1 15:48（3/1 18:21 更新）
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香港COVID-19疫情嚴峻，百佳超市旗下分店1日起提前關門，刺激不少市民到超市搶購肉類和蔬菜等日常食品，圖為一家超市的生鮮肉品被搶購一空。中央社記者張謙香港攝 111年3月1日
香港COVID-19疫情嚴峻，百佳超市旗下分店1日起提前關門，刺激不少市民到超市搶購肉類和蔬菜等日常食品，圖為一家超市的生鮮肉品被搶購一空。中央社記者張謙香港攝 111年3月1日
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（中央社記者張謙香港1日電）香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化，不少公司員工感染，連帶影響餐飲連鎖店和超級市場的經營，有超市因此提早關門，刺激一些市民趕到超市購貨。

香港爆發第五波疫以來，至今已約有18萬人感染病毒，包括餐飲連鎖店及超市員工，而為了保障員工及顧客健康，部分連鎖店及超市今天起調整經營模式。

大型餐飲連鎖店大家樂集團今天起停止內用，只提供外賣服務，直至另行通知。

大型超市百佳也表示，考慮到現在疫情嚴峻，旗下各分店今天起提早關門，最早關閉時間是下午3時。

百佳超市提早關門的消息刺激不少市民趕到超市購貨，下午3時前，一些超市的日常食品被人搶購一空，當中主要是蔬菜和肉類。

儘管有市民趕到超市買貨，但現場所見，超市人流只是較平常多些，沒有失序。

最近香港疫情嚴峻，屠宰場因員工染疫而短暫關閉並進行清潔，以致菜市場肉類供應減少，市民改到超市購買，這種情況也令超市人流有所增加。（編輯：吳柏緯）1110301

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