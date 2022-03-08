3/8增8本土6人與旅遊團案有關 境外45例[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北8日電）國內今天新增8例COVID-19本土病例，6人與自助餐衍生旅遊團案有關，為病例來源大宗，累計17人染疫；另2人為之前的境外移入個案案20089的宜蘭家庭群聚，都是曾接觸家人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中公布，國內新增53例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為8例本土個案及45例境外移入（18例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增8例本土個案為4例男性、4例女性，年齡介於為30多歲至70多歲。其中新增的6例與自助餐衍生旅遊團案有關個案，4名個案（案21031至案21034）居住地皆為台南，皆為住台南鹽水養雞戶（案20974）同復健車乘客。

另2例為居住於高雄、與自助餐衍生旅遊團案有關病例，其中案21037為自助餐店相關個案（案20862）職場接觸客戶，客戶3月4日匡列第1次採檢陰性，3月7日出現咳嗽、喉嚨有痰症狀，同日採檢確診。案21037的丈夫（案21056）也確診，屬於隔離陰轉陽。

莊人祥說，其餘2例本土個案（案21035、案21036），與境外移入病例（案20089）衍生的宜蘭家庭群聚有關，其媽媽及哥哥在居家隔離期間採檢陰性，Ct值分別為13.2跟18.8。

今天新增境外移入個案為30例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國及越南（各4例）、新加坡及荷蘭（各3例）、馬來西亞、印尼、土耳其、泰國及香港（各2例）、韓國、德國、加拿大、丹麥、阿拉伯聯合大公國、澳大利亞、西班牙、印度、法國、波蘭及日本（各1例）移入，另10例調查中。（編輯：陳政偉）1110308

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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