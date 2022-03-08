更多編輯台推薦新聞：
戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯戰車Z字符號成挺戰象徵 意義及社會反應一次看
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情4/300

邊境管制鬆綁首日 落地採檢人數倍增、陽性率略降

2022/3/8 15:26（3/8 16:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心表示，邊境管制鬆綁措施上路首日落地採檢人數增加1倍，但陽性率降低。圖為7日松山機場國際線入境旅客。（中央社檔案照片）
指揮中心表示，邊境管制鬆綁措施上路首日落地採檢人數增加1倍，但陽性率降低。圖為7日松山機場國際線入境旅客。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北8日電）昨天是邊境管制鬆綁措施上路首日，中央流行疫情指揮中心統計，昨天入境落地採檢人數較上週每天約300至600人明顯增加約1倍，但陽性率卻降低，將持續觀察。

指揮中心公布，自3月7日起推行邊境管制鬆綁措施，包含入境檢疫天數縮短至10天，開放商務客來台，並比照縮短檢疫。

指揮中心發言人莊人祥今天說明航班落地採檢統計，昨天共有12個航班抵台，1120人採檢，其中18人檢出陽性，陽性率1.61%；今天上午則有3航班、143人採檢，有2人檢出陽性，陽性率1.39%。

7日有12航班抵台，採檢1120人中18人檢出陽性。（指揮中心提供）
7日有12航班抵台，採檢1120人中18人檢出陽性。（指揮中心提供）
8日上午採檢143人，2人檢出陽性，陽性率1.39%。（指揮中心提供）
8日上午採檢143人，2人檢出陽性，陽性率1.39%。（指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，上週入境落地採檢人數每天約300至600人不等，昨天新制上路首日，採檢人數達1120人，明顯比上週增加1倍左右。

羅一鈞提到，雖入境採檢人數增加，但陽性率反而下降，上週落地採檢陽性率介於3%至4%，昨天卻只有1.61%；而旅客可能因新制上路調整航班，預期這週入境人數會稍微增加，會持續觀察陽性率。（編輯：陳政偉）1110308

延伸閱讀
邊境新制7日上路 檢疫縮至10天、開放外籍商務客4月檢疫縮短為7天？陳時中：疫情控制就可能自主健康管理快篩增為2次 違者最高可罰30萬3/8增8本土6人與旅遊團案有關 境外45例
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀