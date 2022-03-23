北市疫苗預約系統3/29重啟 每週二三都可約

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中央1922疫苗預約平台4月1日起退場，北市自家的系統則在3月29日重啟，每週二、三都可預約。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）中央1922疫苗預約平台4月1日起退場，北市自家的系統則在3月29日重啟，每週二、三都可預約，北市聯醫院外門診、合約診所、中型接種站等可接種。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊說明北市疫苗預約平台是否重啟。

由於因疫苗量已足夠，中央宣布1922預約平台4月1日起退場。黃珊珊表示，北市疫苗預約系統則會在3月29日重啟，每週二、三可預約下週接種時間，週五、六會發通知給民眾，4月4日起每週一至週日都能接種。

黃珊珊提醒，中型接種站目前有捷運松山站及台北車站兩處，但無論何種方式，目前都沒有任何BNT疫苗預約。

台北市衛生局則表示，本次系統第5期由台北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站，4月4日起提供接種服務，合約醫院則由醫院內掛號系統預約接種。

衛生局表示，北巿「新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」主要對民眾接種劑別及日期進行檢核，不限戶籍皆可預約。

預約期程為每週二、三提供次週的週一至週日接種服務預約，系統內可選疫苗廠牌、接種地點及時間。（編輯：張銘坤）1110323