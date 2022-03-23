更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕 醫院遭砲擊、10萬居民無水無糧
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗4/300

北市疫苗預約系統3/29重啟 每週二三都可約

2022/3/23 17:53（3/23 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央1922疫苗預約平台4月1日起退場，北市自家的系統則在3月29日重啟，每週二、三都可預約。（中央社檔案照片）
中央1922疫苗預約平台4月1日起退場，北市自家的系統則在3月29日重啟，每週二、三都可預約。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北23日電）中央1922疫苗預約平台4月1日起退場，北市自家的系統則在3月29日重啟，每週二、三都可預約，北市聯醫院外門診、合約診所、中型接種站等可接種。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長黃珊珊說明北市疫苗預約平台是否重啟。

由於因疫苗量已足夠，中央宣布1922預約平台4月1日起退場。黃珊珊表示，北市疫苗預約系統則會在3月29日重啟，每週二、三可預約下週接種時間，週五、六會發通知給民眾，4月4日起每週一至週日都能接種。

黃珊珊提醒，中型接種站目前有捷運松山站及台北車站兩處，但無論何種方式，目前都沒有任何BNT疫苗預約。

台北市衛生局則表示，本次系統第5期由台北市立聯合醫院院外門診部、合約診所及中型接種站，4月4日起提供接種服務，合約醫院則由醫院內掛號系統預約接種。

衛生局表示，北巿「新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」主要對民眾接種劑別及日期進行檢核，不限戶籍皆可預約。

預約期程為每週二、三提供次週的週一至週日接種服務預約，系統內可選疫苗廠牌、接種地點及時間。（編輯：張銘坤）1110323

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
延伸閱讀
BNT疫苗將屆效 公衛學者建議提供5類對象施打莫德納次世代疫苗 莊人祥：台灣在首批獲得名單12至17歲青少年第3劑可能開打時程 陳時中：最快4月初沒打疫苗染疫死亡率比完整接種者高20倍 陳時中籲盡快施打
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀