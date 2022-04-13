靜宜大學1學生確診 全校預防性停課

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靜宜大學13日公告有學生確診，下午全校預防性停課，實施校園及宿舍清潔消毒，暫時關閉該確診學生修課相關教室。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）靜宜大學今天公告，有學生確診，下午全校預防性停課，實施校園、宿舍清潔消毒，暫時關閉該確診學生修課相關教室，密切接觸者居家隔離進行線上教學。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，靜宜大學今天傳出有學生確診，校方透過文字稿公告，接獲1名學生確診，校方召開防疫小組會議；13日下午預防性停課清消，實施校園及宿舍清潔消毒、暫時關閉該生修課相關等教室。

靜宜大學指出，該生因身體不適就醫，經醫療機構採檢後確診；校方立刻配合台中市政府衛生局進行足跡調查。

校方依據教育部12日修正的「校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準」，已將密切接觸者進行居家隔離並暫停實體課程3天，以彈性措施進行線上同步或非同步的遠距教學；其他教職員生則正常上課、上班。

靜宜大學強調，若收到細胞簡訊，與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊，切勿搭乘大眾交通工具，依簡訊發送至各縣市政府指定的社區快篩站。（編輯：黃世雅）1110413