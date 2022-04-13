上海疫情改變媒體工作型態 有人睡公司達半個月

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）上海封城下，足不出戶、在家工作成為日常；然而對於需要跑現場的媒體來說，封控成了工作上的挑戰。過去半個多月，有人索性以公司為家，也有人無法出門，在家中指揮調度。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，上海從3月底開始逐步加嚴封控措施，不少人都改成遠端工作，在家上班。

然而肩負報導任務的媒體面臨大量員工被隔離封控，甚至有些媒體的部門有高達7成員工無法出門。因應現況調整部分的工作模式，確保編採系統穩定，進而使新聞產製與傳遞順暢，都成了近期上海媒體的挑戰。

根據新京報彙整，上海多家媒體在第一時間啟動應急方案，包含實施採編AB班制，被隔離人員採遠端線上辦公模式，甚至有些人在3月底就住進公司，以確保各項報導工作如期完成。

報導指出，上海市委機關報「解放日報」的編輯、視覺化團隊已經進駐社內留守，有人在公司住了半個月。此外也陸續有其他部門的員工表示，已將「睡覺和洗漱用品都備好了」，願意在公司留守。

其中，有多位負責醫藥衛生的記者與編輯被隔離在家中，仍每天工作超過12個小時。

報導也提到，網路媒體澎湃新聞採AB班與線上工作雙管齊下，確保隨時都有人上班，即時發布新聞報導。其中，負責報導上海市相關事務的部門「浦江頭條」的記者形容這段日子跑新聞像是「接力賽跑」，所有人動員接力採訪、接力寫稿，確保不會因為有人被封而耽誤發稿。

另一方面，澎湃新聞的視音中心則在辦公空間和會議室準備行軍床，供記者、編輯留守使用，確保採編工作正常。

一名上海本地的媒體記者告訴中央社，由於記者的工作時常需要在外面走動，不適合頻繁進出封控區，因此有些人索性就以公司為家。此外，也有聽到其他記者提到，部門長官住在封控區無法出門，因此透過線上會議與通訊軟體，指揮調度記者與編輯的工作。

他說，在疫情之下，不少記者也會擔心染疫，同時也會害怕自己如果不慎染疫，可能在沒有症狀的情形下傳染給其他人，因此心理壓力不小。然而做為記者，在這樣的情形下仍希望可以為大家傳遞資訊，讓民眾安心。（編輯：李雅雯）1110413