疫情之下 「上海團長」爆紅

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（中央社台北14日電）上海應對疫情採取嚴厲的封控手段，因此社區出現新角色「上海團長」。上海團長是現在社區中最受歡迎的人物，他們承擔起小區團購責任，有團長不諱言地稱，他當團長的原因就是因為餓到了。

在「買菜難」情況下，上海各社區出現了幫助社區居民團購的「團長」。綜合觀察者網、新京報、澎湃新聞等媒體報導，團長自述和團長工作的起源、困境，以及民眾觀點彙整如下。

上海COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫政策，原是採影響規模小的「精準防控」，但從3月27日開始，官方宣布「分區封控」（先封浦東4天，再封浦西4天）後，整座城市就此進入嚴厲的封控措施之下。

4月1日上海採「階梯式管控」，劃分封控區、管控區、防範區，儘管如此，官方仍倡導市民非必要不外出。

在上述背景下，買菜難、物流慢成為民眾的惡夢，「團長」於焉誕生。團長是社區當中自願發起團購的市民，他們在微信群裡組織團購工作，承擔居民的物資保障。

一名上海市閔行區的團長陳笛說，「為了活下去我當了團長，現在我的頭像在社區群裡所向披靡」。

團長的工作主要是團購，但在疫情防控政策下，購買物資並非易事。團長首先要找到信得過的批發商購買物品，在群組發起團購接龍，待物品送達社區後，要身兼消毒、清點、配送到戶的責任。

陳笛表示，他住的社區有132棟樓戶，社區有20多例陽性病例，所以做團長還要冒染疫風險。由於發送的物品十分大量，還要招募志願者（志工）幫忙發送物資。

陳迪也提及，社區的老人因為不會操作，需要幫助其填寫團購資訊與付款。

一名上海徐匯區的團長王軒（化名）表示，有一次他當上社區雞蛋團團長，一次團購了1224顆蛋，要分發給社區民眾。

他說，那次發蛋發到上午5、6時才睡，期間還發現少了92顆蛋，數蛋數到頭都暈了，直呼「夢裡全是蛋」。

一名浦東北蔡的團長李新宇表示，團長比他原本的房產銷售工作還要累。

他說，「什麼角色都要自己來做，採購、送貨、打包、會計、客服，一個人身兼數職。我知道其他小夥伴有工作到兩、三點的，吃飯的時間都沒有」。

團長工作繁雜瑣碎，若團購過程出現問題，會受到批評與質疑。

據觀察者網報導，團長要時刻上線，有老人不會用手機要幫忙代買，送貨慢時會被催，發錯貨物會被找，物資品質有問題得立馬化身「售後」解決，商品價格高還會被懷疑拿回扣。

團長還要在居民與居委會中間居中協調，尤其在發送團購物資上，更要與居委會溝通。因此，有社區規定，團長及參加配送的志願者（志工）需持有48小時核酸陰性證明，並打過兩劑及以上疫苗。

此外，由於團長是自願性質，他們還要自己籌防護衣物，以免病毒危險。組織志工也是個問題，若是老人、小孩多的社區，願意當志工幫忙配送的民眾還是少數。

上海團長一職是當今社會的爆紅人物，有聲浪因此稱，疫情過後應該要拍一部「上海團長」的電影，足見現今社區居民對其的依賴。

儘管有一些社區存在「高價團購」的現象，但是大多數的團長都是義務勞動。在買菜難、缺生活物資的情況下，團長們的功勞功不可沒。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110414