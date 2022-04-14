停課標準縣市不同調 教育部：中央訂基本要件

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（中央社記者陳至中台北14日電）教育部12日公布新的停課標準，部分縣市表態不跟進，仍採取較嚴格措施。教育部主任秘書廖興國今天表示，中央訂的是基本要件，學校、縣市如有調整需求，會給予尊重。

中小學停課標準原本是1校有2班師生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），全校停課。教育部12日宣布新的標準，改為有1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課。

上述標準引起質疑聲浪，例如雲林縣長張麗善就認為，12歲以下國小及幼兒園學童未打疫苗，承受風險太大，不願跟進中央的新標準。

廖興國今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，從109年開始有疫情至今，教育部訂出的相關指引、停課標準，都是屬於指引性質，而非強制性。教育部是訂出一個基本的要件，學校和縣市有需要再調整，都會給予尊重。

廖興國表示，最近幾天接獲一些家長團體和各界的意見，教育部秉持一致的原則，如果縣市、學校可以提出更精準、合宜、符合實務的方式，並兼顧師生健康、受教權，教育部都會尊重。

指揮中心邀請廖興國出席記者會，並花了一小段時間說明停課標準。媒體提問廖興國說明的措施，與12日公告的有什麼差異。廖興國表示，說明內容沒有做任何改變。

廖興國解釋，近期各界關心停課標準寬鬆議題，希望藉由記者會的機會說明，停課與否是以確診個案為核心，採行精準、合宜並符合實務的方式決定。學校一旦出現確診者，會以個案活動足跡的密度進行疫情調查，決定暫停實體課程的範圍、期限及恢復時機。（編輯：管中維）1110414