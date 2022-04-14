更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情47/300

停課標準縣市不同調 教育部：中央訂基本要件

2022/4/14 16:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）教育部12日公布新的停課標準，部分縣市表態不跟進，仍採取較嚴格措施。教育部主任秘書廖興國今天表示，中央訂的是基本要件，學校、縣市如有調整需求，會給予尊重。

中小學停課標準原本是1校有2班師生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），全校停課。教育部12日宣布新的標準，改為有1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課。

上述標準引起質疑聲浪，例如雲林縣長張麗善就認為，12歲以下國小及幼兒園學童未打疫苗，承受風險太大，不願跟進中央的新標準。

廖興國今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，從109年開始有疫情至今，教育部訂出的相關指引、停課標準，都是屬於指引性質，而非強制性。教育部是訂出一個基本的要件，學校和縣市有需要再調整，都會給予尊重。

廖興國表示，最近幾天接獲一些家長團體和各界的意見，教育部秉持一致的原則，如果縣市、學校可以提出更精準、合宜、符合實務的方式，並兼顧師生健康、受教權，教育部都會尊重。

指揮中心邀請廖興國出席記者會，並花了一小段時間說明停課標準。媒體提問廖興國說明的措施，與12日公告的有什麼差異。廖興國表示，說明內容沒有做任何改變。

廖興國解釋，近期各界關心停課標準寬鬆議題，希望藉由記者會的機會說明，停課與否是以確診個案為核心，採行精準、合宜並符合實務的方式決定。學校一旦出現確診者，會以個案活動足跡的密度進行疫情調查，決定暫停實體課程的範圍、期限及恢復時機。（編輯：管中維）1110414

延伸閱讀
教育部放寬停課標準 國民黨團籲應考量學生健康疫情停課標準 教育部：積極研議中COVID-19本土案例增 全國停課達181校
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀