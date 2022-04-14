高雄增40例 陳其邁：外縣市旅遊史為主要風險

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高雄市長陳其邁（右）14日表示，中央流行疫情指揮中心公布高雄本日新增42例，其中有2例為屏東特定娛樂場所衍生，居格期間陰轉陽7例，外縣市足跡5例，擴大採檢確診者的密切接觸者26例，另有2例疫調中，以外縣市旅遊史為主要風險。中央社記者曾以寧攝 111年4月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄今天新增40例確診，高雄市長陳其邁表示，有2例為屏東特定娛樂場所衍生，居隔陰轉陽7例，外縣市足跡3例，確診者密切接觸者26例，另有2例疫調中；以外縣市旅遊史為主要風險。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上表示，中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增42例，其中有2例為屏東特定娛樂場所衍生，居隔期間陰轉陽7例，外縣市足跡5例，擴大採檢確診者的密切接觸者26例，另有2例疫調中，以外縣市旅遊史為主要風險。

陳其邁說明，外縣市足跡5例中，其中2例因足跡多在台北，轉列台北市個案。高雄共有40個確診個案。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，轉列台北市個案的2例中，有1人曾經在4月8日參加張惠妹演唱會，正好這2天在高雄出差，到採檢站採檢確診。高雄至少已有5例演唱會衍生確診個案。

娛樂場所確診狀況，潘炤穎說明，今天新增屏東天上人間、想再來小吃部各1名密切接觸者確診；此外，案30581與案25001、25002在KTV有足跡重疊染疫。

針對高科大燕巢校區日前有同學確診，潘炤穎表示，指標個案日前曾到台北活動，11日到學校上課，有在宿舍待一段時間，匡列接觸者477人，第一時間也檢出3名同學確診，2人是同寢室、1人是同班座位附近的同學，Ct值都大於30，判斷剛感染且傳染力不高，今天清晨也有1人隔離期間陰轉陽，目前共4人確診。

今天新增確診的還有1人是中山大學老師，潘炤穎表示，個案有台北旅遊史，已匡列校園密切接觸者117人，正在擴大採檢中。

針對員警確診，潘炤穎說，今天公布案例有2例是鼎金派出所員警，經釐清是因為派出所人員曾與確診者足跡重疊因此染疫。左營分局也有一名內勤女警確診，目前在擴大採檢400多名內外勤人員，共發現4名快篩陽性個案，目前感染源指向一名曾到分局服勞役的人員，詳細尚在疫調釐清。（編輯：謝雅竹）1110414