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疫情45/300

南投新增3例確診 男子參加宜蘭宮廟旅行團染疫

2022/4/14 16:46（4/14 19:11 更新）
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（中央社記者吳哲豪南投14日電）南投縣今天新增3例COVID-19確診，分別為1對夫妻及1名男子，縣府指出夫妻和彰化確診者為高爾夫球友，另名確診男子曾參加宜蘭宮廟宗教旅行團，昨天出現症狀採檢確診。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，新增874例本土病例，再創台灣COVID-19疫情史上新高，境外移入增108例；而新增本土病例分布19縣市，以新北市360例最多，其次為台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例。

南投縣政府衛生局發布新聞稿指出，南投新增3例COVID-19確診，分別為1對夫妻及1名50多歲男子；在夫妻部分，丈夫和彰化縣確診案例是高爾夫球友，4月8日曾和彰化確診案例一起在南投高爾夫球場打球，9日出現咳嗽症狀，昨天下午接獲彰化衛生局通知，安排夫妻接受採檢呈陽性，入住集中檢疫所收治隔離。

衛生局表示，另名50多歲男子4月6日至10日曾參加宜蘭縣一間宮廟舉辦的宗教旅行團，4月13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，自行開車就醫採檢確診，收治在醫院的負壓隔離病房治療，也已通知外縣市衛生局通知同一輛遊覽車的31名團員接受採檢。（編輯：陳仁華）1110414

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