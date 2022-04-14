基隆小學1.5萬師生 市府擬推1週2次快篩

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基隆市長林右昌14日在線上記者會表示，基隆小學包括教職員工和師生約1萬5000人，他的確正在思考快篩計畫是否要針對小學生嘗試，大概4天做1次快篩，原則上規劃週一、週四上課前各做1次，如此才可持續追蹤，不過相關計畫仍有待中央核定。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市小學教職員工和師生總計約1萬5000人，市府研擬在小學推動COVID-19快篩計畫，市長林右昌今天說，大概1週2次，原則上安排在週一和週四，計畫仍有待中央核定。

林右昌下午在線上記者會表示，基隆市小學包括教職員工和師生約1萬5000人，很多家長擔心小學生年紀較小，且目前沒有疫苗可施打，不過，中央正在規劃和努力。他的確正思考快篩計畫是否要針對小學生嘗試，大概4天做1次快篩，原則上規劃週一、週四上課前各做1次，如此才可持續追蹤。

林右昌指出，Omicron病毒特性從確診到發病平均約3至4天，校園如果要實施健康監測，他認為1週做2次快篩就足夠，因為相關計畫需要中央核定，試劑也有賴中央提供，市府正在等待中央決定。

林右昌說，市府已做好計畫也已和相關單位討論執行面問題，基本上大家有很高共識，因為目前疫情較嚴峻，有更多家長有意願為孩童快篩，剛好也是時間點，待中央核定計畫撥發快篩試劑，市府有足夠的試劑才有辦法推動計畫。

此外，林右昌表示，市府社會處1名員工今天上午通報確診，個案不是公務人員而是以工代賑同仁，工作內容是幫忙送公文，個案停留在每個局處的時間都很短，幾乎都在10分鐘以內，市府上週已啟動分流、分艙和居家辦公機制，接獲通報後也立即以最高規格將辦公室等處清消，並安排社會處同仁處採檢，請大家放心。

林右昌說，中央流行疫情指揮中心今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與基隆相關有60例，其中1例是外縣市已轉出，基隆市今天實際本土個案有59例，其中，家庭群聚有16例、校園群聚3例、職場相關2例，與外縣市相關確診案例共15例，疫調中有18例，另有5例暫時聯絡不上。（編輯：方沛清）1110414