台東縣7議員20縣府員工居隔 醫療能量尚充足

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣議員許進榮確診，正逢台東縣議會開會期間，目前有7名議員和20 名縣政府員工居家隔離，今天快篩人員均陰性。台東目前累計47名確診，醫療能量尚充裕。

台東縣成功鎮進香團31名團員有20人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中包括縣議員許進榮。

台東縣議會從11日至13日召開臨時會，許進榮都有出席會議，並且在議會無黨聯盟辦公室進出。

台東縣議會今天通知縣議員以及台東縣議會、台東縣政府員工快篩。台東縣長饒慶鈴下午召開防疫記者會表示，目前台東縣議會有7名縣議員、2名助理、1名員工匡列居家隔離；台東縣政府包括一級主管有20名匡列居家隔離，今天針對議會和縣府的快篩均陰性。

饒慶鈴表示，今年台東累積確診47名，即日起醫院及住宿型機構禁止探病至4月30日、國小及幼兒園暫停跨縣市畢旅及教學活動至5月13日。

另有關醫療整備量能，目前部東、馬偕及東基共提供43床專責病床，已使用23床；縣府也已協調整備部東和馬偕，若有需要可隨時再釋出96床，醫療能量尚充裕。

饒慶鈴也呼籲，台東近日陸續在幾個鄉鎮傳出疫情，大多數都是無症狀感染者，提醒大家確實做好個人防護，勤洗手、戴口罩、落實實聯制並完整接種疫苗，也不要恐慌、不獵巫、不把鄉親貼標籤，團結齊心才能戰勝病毒。（編輯：黃世雅）1110414