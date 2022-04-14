演唱會衍生高雄5確診 高市府簡訊通知逾900人採檢

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高市府今天新增40例確診，並有1名曾參加張惠妹演唱會、到高雄採檢確診者。高市府表示，演唱會已衍生高雄市至少5人確診，已掌握高雄有逾900人參加，發送簡訊通知採檢。

高市府今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上宣布，新增40例確診個案，另有2例主要足跡在台北市轉列外縣市個案。這2例中有1人曾在4月8日參加張惠妹演唱會，到高雄出差期間採檢確診，演唱會已衍生高雄市至少5人確診。

針對張惠妹演唱會，高雄市長陳其邁說，昨天市府已釐清，全高雄共有900多人參加，已經發送細胞簡訊通知民眾盡快就近採檢，目前約有200人到檢。市府人員表示，疫調發現演唱會場內裡面沒有禁飲食，很多人都沒戴口罩，加上人員距離近、又是密閉空間，染疫風險高。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布確診者足跡表示，特殊場所裡所衍生傳播已漸漸收斂，疫情影響可能逐漸進入社區化，因此新增不少地方市場足跡，如大寮區八八跳蚤市場、鳳山區台糖花市、鳳農市場、鳳山共同市場、岡山區欣欣市場、大社區果菜市場、鼓山區大榮農夫農創市集等。

此外，還有貝登堡樂高活動中心高雄店、義大世界購物廣場斑鳩的窩、大遠百威秀影城、健身工廠博愛廠、BAR GAZ沙發酒吧、高雄萬豪酒店健身房、「冰塔」藍昌店、錢櫃KTV建興店、鼓山區神采飛揚KTV、享溫馨KTV五福店等也都入列。

高市府表示，今天在三民區三鳳宮、立德棒球場、市立岡山醫院、同盟公園等地持續設立社區篩檢站。有足跡重疊、或是近期有到外縣市旅遊、感覺身體不適者可前往採檢。

針對校園受疫情影響情況，高市府表示，高雄目前有4間學校受疫情影響全校停課、27班全班停課，師生共1188人居家隔離、996人自主健康管理。（編輯：謝雅竹）1110414