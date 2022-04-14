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台中市新增25例確診個案 中重症1例

2022/4/14 18:20（4/14 19:07 更新）
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台中市長盧秀燕（圖）14日在疫情記者會中公布，台中新增25例COVID-19本土確診個案，其中有1例中重症者，密切觀察病情中。中央社記者郝雪卿攝 111年4月14日
台中市長盧秀燕（圖）14日在疫情記者會中公布，台中新增25例COVID-19本土確診個案，其中有1例中重症者，密切觀察病情中。中央社記者郝雪卿攝 111年4月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市COVID-19本土確診個案今天新增25例，包括原有確診個案延伸11例、外縣市足跡史11例、感染源不明2例及本市接觸者1例，還有1例中重症者，密切觀察病情中。

台中市政府下午召開台中市疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕在會中公布，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案25例。另外，因應疫情，台中市政府從下週一開始將採取分艙分流上班措施，而民眾洽公統一在1樓中庭。

今天確診個案中有2名是中山醫學大學護理系女學生，目前在中山醫學大學附設醫院實習，中山醫大附醫總院長蔡明哲在會中表示，2名女學生是在醫院從事臨床護理行政事務，沒有在第一線工作，所以沒有接觸病患，主要接觸者是醫護人員，已PCR篩檢259人，採檢結果皆陰性，而院方也漏夜針對女學生實習的科室展開清消，請大家不要擔心。

台中市衛生局長曾梓展指出，這2名女實習生在清明連假期間都有回北部，但並未參加歌后張惠妹演唱會，還有2名同租屋的室友，已經匡列居家隔離及採檢。

在原有確診個案延伸案中，曾梓展說，烏日區及太平區都有家庭群聚案，其中烏日區一名30多歲的男性被同事感染後，同住的岳父及岳母也遭感染。還有先前遭僱主感染的空調技師，在妻子與女兒染疫後，今天又新增父母及國小5年級兒子確診，使得全家6人都染疫。

在東勢區群聚感染案中，曾梓展表示，東勢校園群聚案今天新增2例，另東勢一家老人養護中心今天也新增一名80多歲的住民確診，且染疫後血氧下降，成為中重症患者，目前密切觀察病情變化中。

曾梓展指出，大雅區一家金屬公司繼3名外籍移工確診後，今天又新增1名移工確診。另外，一名20多歲男性及一名60多歲女性於9日下午都曾到烏日區臻愛花園飯店參加活動，兩者是否有關聯性，將再進行疫調。（編輯：卞金峰）1110414

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