防疫保單好賺？ 金管會：損失費用合計支出占保費8成

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（中央社記者謝方娪台北11日電）立委質疑，防疫保單熱銷逾千萬件，整體出險率卻遠不到1%，保險公司推防疫保單「太好賺」；金管會指出，目前一般法定傳染防疫險平均損率為3成多，加計費用率後，綜合率（損失率+費用率）為7至8成，即保險公司平均僅賺保費收入的2成左右。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻程度牽動防疫保單買氣，民進黨立委吳秉叡今天在立法院財委會質疑，防疫保單投保總量逾千萬件、保險公司收下的保費收入超過新台幣80億元，不過對照理賠件數，整體出險率仍遠不到1%，是否代表保險公司推防疫保單「很好賺」。

金管會保險局長施瓊華表示，目前保險公司推出的一般法定傳染病防疫險，平均損率約為3成多，加計費用率後，防疫保單綜合率約為7至8成，換言之，保險公司平均僅賺保費收入的2成左右；疫苗險推出時間較晚，目前一年期保期尚未期滿，且有些理賠會落後反應，不過目前看來疫苗險損率相對好。

綜合率為保單損率加計費用率，若綜合率越高，表示保險公司所收的保費收入扣除賠款、佣金費用等支出後的利潤空間越小。

吳秉叡指出，防疫保單保費收入和理賠金額差異大，希望保險公司在理賠上不要過度吹毛求疵，例如有無症狀確診者，申請理賠時就遭到刁難；施瓊華說，針對保險公司理賠，都會要求依照契約條款規定履行。

金管會主委黃天牧表示，金管會會根據過去兩年經驗，去了解保險公司定價上是否合理，理賠上也會請保險公司盡量考量消費者情形。（編輯：潘羿菁）1110411