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疫情9/300

法國鬆綁防疫措施一週 單日平均確診數飆至近9萬

2022/3/21 21:27（3/21 22:17 更新）
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法國上週鬆綁大部分的防疫管制措施，不需在室內戴口罩，如今單日平均確診數飆至近9萬。圖為14日巴黎羅浮宮外遊客。（美聯社）
法國上週鬆綁大部分的防疫管制措施，不需在室內戴口罩，如今單日平均確診數飆至近9萬。圖為14日巴黎羅浮宮外遊客。（美聯社）
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（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國下月將舉行總統大選，上週鬆綁大部分的防疫管制措施。但法國今天通報，過去7天內平均單日新增近9萬例確診，比一週前上升36%。

法國今天公布，過去24小時新增8萬1283起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，使得7天平均新增染疫數升到8萬9002例，而一週前的平均新增病例僅略高於6萬例。每10萬居民的染病數也達到2月18日以來的最高水準。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府於14日鬆綁大多數防疫限制措施，理由為疫情出現正向趨勢。馬克宏還有不到3週的時間就要競選連任，隨後將在今年稍晚面臨國民議會選舉。

鬆綁限制意味法國人除了大眾運輸、醫院和其他醫療機構之外，不需要在室內戴口罩。政府還取消在酒吧和電影院等場所的疫苗通行證要求。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110321


▼法國每百萬人新增確診數與死亡人數
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