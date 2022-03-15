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疫情8/300

睽違2年 澳洲4月起解除國際遊輪入境禁令

2022/3/15 17:03
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（中央社雪梨15日綜合外電報導）澳洲今天表示，將從4月起解除國際遊輪入境禁令。意味澳洲2年來所有與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的主要旅行限制實際上將全數解除，有望活絡受疫情重創的澳洲觀光業。

澳洲自2020年3月開始禁止遊輪入境。在澳洲疫情初期，20%的病例與遊輪有關；當時有症狀的旅客獲准在雪梨下船，其中許多人後來檢測都呈陽性反應，成為澳洲疫情爆發點。

由於澳洲疫苗覆蓋率達到較高水準後，民眾開始與COVID-19病毒共存，澳洲聯邦政府也宣布，4月17日以後將不再延長現有禁令。

澳洲2月已對接種過COVID-19疫苗的國際旅客全面開放機場入境。

根據官方資料，疫情爆發前，澳洲全國港口2019年共有近350班遊輪停靠、60萬多名旅客入境，是澳洲觀光業600億澳元（約新台幣1兆2400億元）產值的主要來源。

不過，澳洲進一步鬆綁防疫措施同時，也面臨高傳染力的Omicron亞型變異株BA.2威脅。當局已示警，未來4至6週單日確診病例可能翻倍。

截至今天下午，澳洲通報單日新增3萬1000多例確診、21人染疫病亡，只缺南澳州（South Australia）與北領地（Northern Territory）的數據。澳洲至今累計320萬出頭的確診病例，染疫病歿人數為5612人。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1110315

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