Omicron亞型變異株傳染力高 澳籲加速接種追加劑

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）高傳染力的Omicron亞型變異株BA.2造成威脅之際，澳洲當局呼籲民眾加速接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑，並警告施打進度緩慢，恐引發新一波感染。

Omicron疫情初期，澳洲確診病例數與住院率都創新高，但過去6週來，疫情逐漸穩定下來，多數州已鬆綁社交距離規定，縮小戴口罩的範圍，只有在室內場所才需要，企業界也要求員工返回辦公室上班。

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）今天告訴澳洲廣播公司（ABC）說，Omicron亞型變異株BA.2看來勢將成為主流病毒株，未來4週至6週單日確診人數可能翻倍，會讓「更多人住院、更多人可能不幸病故」。

根據官方資料，新南州16歲以上民眾已接種追加劑者僅略高於57%，落後全國平均數65%；該州施打兩劑者則達95%。新南州占澳洲2500萬人口的1/3。

哈扎德表示，民眾未接種追加劑是一大問題。新南州約800萬人口中，還有200多萬人尚未接種追加劑。

世界衛生組織（WHO）上月根據初步資料表示，Omicron亞型變異株BA.2看來比BA.1更具傳染力。

衛生專家和流行病學家呼籲當局考量再度實施防疫限制措施，包括在超市和其他室內場合強制戴口罩。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110314