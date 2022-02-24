防疫嚴格國際郵輪不來台 交長：等開放會加強行銷

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（中央社記者余曉涵台北24日電）旅遊業者指稱因防疫嚴格導致國際郵輪放棄台灣市場。對此，交通部長王國材說，郵輪是觀光很重要的一部分，交通部會支持，等疫情狀況可以開放後，就會加強行銷促成國際郵輪來台。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，直到去年12月，雲頂郵輪旗下的探索夢號才在台復航，不過不到1個月的時間就因為母公司財務重整宣布停航。媒體報導，由於台灣防疫嚴格，包含公主遊輪、法國六星級龐洛（Ponant）郵輪都曾來台叩關，但因台灣條件嚴格，加上國際已經陸續開放，讓郵輪業者選擇放棄台灣，改到澳洲等其他國家。

台灣國際郵輪協會首席顧問劉喜臨接受媒體聯訪表示，的確去年時國內郵輪需求高，所以交通部航港局有規劃要審核准許第2艘、第3艘的國際郵輪，但因為去年5月台灣國內疫情緊繃，連已經核准的探索夢號都停航半年以上，加上台灣對郵輪的要求較為嚴格，業者當然會選擇到其他國家。

交通部長王國材則說，每個國家防疫標準不同，現在指揮中心政策慢慢從商務旅遊開放，那就是一個市場，未來台灣的郵輪有市場，業者就會來，且郵輪旅遊是觀光很重要的一部分，都會支持，後續看疫情狀況，能開放時會加強各種行銷，促進國際郵輪進到台灣來。

王國材指出，對於新郵輪近來的確較為嚴格，但這是整體國家防疫政策下的結果，不代表不歡迎郵輪業者，相反的是很歡迎業者來台，當能適度開放時就會加強行銷。

創新旅行社董事長李奇嶽也認為，由於台灣防疫嚴格，所以國際郵輪不會想要佈局台灣市場，未來如果要佈局國際郵輪市長，就應該要與國際接軌，否則只靠本土做跳島旅行，沒有國際客，旅客量有限、金額也有限。

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航港局補充，為協助產業發展離島跳島旅遊經濟，去年2月到4月間，就疫情期間除探索夢郵輪外，其他國際郵輪業者來台營運事宜，並兼顧防疫安全前提下，向指揮中心爭取3艘大型郵輪及1艘小型郵輪來台申請，但適逢去年5月疫情警戒提升至第三級，基於防疫考量暫緩引進，並同時停止已在台營運的郵輪「類出國」專案航程至去年12月27日。

航港局指出，為瞭解郵輪復航需求，去年8月郵輪停航期間，仍持續與龐洛郵輪、公主郵輪等業者聯繫，期望於國內疫情趨緩後，重啟郵輪跳島航程，但龐洛郵輪因台灣冬季之後海象不利開航營運，且後續再有Omicron病毒株在各國擴散，表示暫無來台意願；現因各國疫情逐漸趨緩，業者今年2月11日正式函送防疫計畫到局審查，現已積極協助防疫計畫審查及補充作業，並無所稱歷時1年未獲處理情事。（編輯：陳仁華）1110224