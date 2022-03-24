日本確診病例仍處高檔 研議5月開打第4劑疫苗

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本22日起全面解除境內因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫管制，但每天新增確診病例數仍處高檔，遠多於去年夏天的疫情高峰；日本政府研議最快5月開打第4劑疫苗。

日本讀賣新聞報導，依據厚生勞動省（類似衛生福利部）資料，截至本月22日的一週內，全境每天平均新增確診4萬1775例，是前一週的79%，確診病例呈現緩速下降，但仍然遠高於去年夏天疫情高峰時的單日2萬5000多例。

東京、大阪等大都市地區的確診病例數有持續減少的趨勢，但有些地區疫情未持續降溫，甚至反轉增加。

朝日新聞報導，厚生勞動省已擬定將以公費施打第4劑疫苗的政策方針，近期就會通知各地方政府進行相關準備，今天並在由防疫專家組成的分科會上獲得同意。

厚勞省研議最快可從5月起施打第4劑疫苗，預計使用美國輝瑞（Pfizer）疫苗與美國莫德納（Moderna）疫苗；至於與第3劑的間隔時間、優先施打對象等，將由分科會進一步討論。

目前伊朗、德國、英國等國規定，第3劑與第4劑間要間隔5到6個月，第4劑僅先限重症化風險高的民眾施打。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110324