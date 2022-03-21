港府取消9國航班禁飛令 酒店隔離減至最少7天

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（中央社記者張謙香港21日電）香港行政長官林鄭月娥今早宣布，4月1日起取消9個國家的禁飛令，完成接種疫苗的海外港人，返港後若持續病毒檢測呈陰性，在檢疫酒店隔離可縮短至最少7天。

林鄭月娥宣布，下月1日起取消針對9個國家實施的航班熔斷機制，完成接種疫苗的海外港人，登機前要有48小時內核酸檢測陰性證明，並要預先預訂檢疫酒店至少7晚，來港後在機場檢測呈陰性，會獲發14天檢疫令，之後到檢疫酒店隔離。

有關市民在第5天需接受核酸檢測，如結果呈陰性，並在第6和第7天快速抗原測試都呈陰性，可提早離開檢疫酒店，其後要自我監察7天，期間可離開家居，第12天再到社區檢測中心接受核酸檢測。

不過，如果市民在機場檢測，或在酒店檢疫期間的檢測呈陽性，會被送往社區隔離酒店。

林鄭月娥指，現時針對9個國家實施的航班熔斷機制已經不合時宜，這些國家的疫情不比香港差，而大部分由當地回港人士無病徵；歐美地區正放寬相關安排，因此需檢討相關措施。

她強調，取消禁飛令不能視為放寬防疫要求，而是理順入境要求，令滯留外地的港人有序返港。

此外，從4月21日起香港將分3個階段以3個月時間，逐步解除大部分社交距離措施。自4月19日起，香港的小學和幼兒園恢復面授課堂。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒爆發2年多來，港府因應海外疫情，把海外國家或地區予以分類，最高危區的航班完全禁止來港。

1月初本地爆發第五波疫情後，港府完全禁止9個國家的航班來港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，原來直至4月20日。

對於港府完全禁止海外航班來港，一些滯留海外的港人近日出現反彈，而港府持續實施強硬的防疫政策，也導致一些居港的外國公司高層離港，令人憂慮經濟受影響。

早前有報導表示，歐盟駐港辦事處曾致函林鄭月娥，指過去一年多來，本地防疫措施已導致逾一成居港的歐盟公民離開，也有歐洲公司將亞洲總部遷離香港，希望港府重新考慮禁止航班來港等決定。（編輯：陳沛冰）1110321



▼香港每百萬人新增確診數與死亡人數

