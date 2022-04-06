日本公布解除106國境管名單 8日起實施

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日本政府宣布自8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。圖為旅客入境成田機場。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本政府今天宣布，本月8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。

日本TBS電視台報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，考慮到這些國家的疫情、疫苗接種狀況等。決定從後天開始解除包括歐美、亞洲地區等106國的入境管制措施。

這106國包括北美的美國、加拿大；歐洲的英國、法國、德國、義大利；亞洲的印度、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉、東帝汶、菲律賓、不丹、馬來西亞、緬甸、馬爾地夫、蒙古等。

持續維持入境管制措施的有俄羅斯、伊拉克、衣索比亞等56國及地區。

日本3月起逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，入境隔離期可由7天縮短至3天，符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。台灣當時已在開放名單內。（編輯：黃自強）1110406