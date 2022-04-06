更多編輯台推薦新聞：
大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證
生活

大甲媽祖遶境護照新上路 參與者須打滿3劑疫苗全程配戴識別證

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情12/300

日本公布解除106國境管名單 8日起實施

2022/4/6 22:02（4/7 00:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本政府宣布自8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。圖為旅客入境成田機場。（共同社）
日本政府宣布自8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。圖為旅客入境成田機場。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本政府今天宣布，本月8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。

日本TBS電視台報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，考慮到這些國家的疫情、疫苗接種狀況等。決定從後天開始解除包括歐美、亞洲地區等106國的入境管制措施。

這106國包括北美的美國、加拿大；歐洲的英國、法國、德國、義大利；亞洲的印度、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉、東帝汶、菲律賓、不丹、馬來西亞、緬甸、馬爾地夫、蒙古等。

持續維持入境管制措施的有俄羅斯、伊拉克、衣索比亞等56國及地區。

日本3月起逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，入境隔離期可由7天縮短至3天，符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。台灣當時已在開放名單內。（編輯：黃自強）1110406

▼日本每百萬人新增確診數與死亡人數
延伸閱讀
東京新增病例稍減 沖繩隔約兩個月再增逾1200例第7波疫情來臨前 日本實施觀光區域優惠方案日本44都道府縣疫情升溫 警戒第7波疫情疫情影響 專家估日本近兩年減少約11萬對新人日本新增逾7萬確診病例 沖繩疫情似稍微回溫密切接觸者暴增 日本政府擬將隔離天數縮短為7天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀