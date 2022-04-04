第7波疫情來臨前 日本實施觀光區域優惠方案

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日本部分地區為了拼經濟，原本去年4月起實施的「縣民優惠」措施，4月1日起擴大為「區域優惠」方案，有的縣表示，盼趁著第7波疫情來臨前趕緊實施。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月4日

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本部分地區為拼經濟，原本去年4月起實施的「縣民優惠」措施，4月1日起擴大為「區域優惠」方案；部分縣府主管說，盼趁著第7波疫情來臨前趕緊實施，降低對觀光業的衝擊。

日本讀賣新聞報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對觀光業帶來嚴重打擊，日本有些縣的優惠措施，僅限居住在縣內或鄰縣的民眾，但1日起擴大為區域優惠，平均每人每晚住宿費最多可獲7000日圓（約新台幣1665元）補助，一直到28日為止。

區域優惠的範圍分6大區，北海道暨東北（涵蓋北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島縣）、關東（涵蓋茨城、櫪木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨）、北陸信越暨中部（涵蓋新潟、富山、石川、長野、福井、岐阜、靜岡、愛知、三重），其他還有近畿、中國暨四國、九州暨沖繩等區域。

日本為了振興經濟，2020年7月22日起實施「來去旅行」（Go To Travel）措施，但隨著疫情擴大，這項措施於2020年底停辦。縣民優惠或區域優惠措施被視為「來去旅行」措施的替代方案。不過，有些地方政府認為疫情未歇，對於實施這優惠措施仍持慎重態度。

縣民優惠措施於去年4月實施，觀光客每人住宿一晚的住宿費半價（上限5000日圓），同時還可獲得餐飲店等可使用的折價券（上限2000日圓）。各都道府縣獲得中央政府的補助金，推動縣民優惠措施。

日本觀光廳（相當於觀光局）3月25日宣布縣民優惠措施的對象擴大為全國6大區域。觀光客在獲得出發地（居住地）到旅遊目的地（住宿地）的都道府縣彼此的同意之下，在區域內觀光者可獲得補助。觀光客利用此優惠措施，須持有打3劑疫苗或篩檢呈現陰性反應的證明。

山梨縣對於縣民優惠或區域優惠措施寄予厚望。山梨縣的觀光客當中，約7成是來自東京都、神奈川縣等關東地區的人士。觀光廳在宣布優惠措施擴大為區域後，山梨縣在3月底前就與關東區域的茨城、群馬、埼玉等各縣達成適用優惠措施的協議。

山梨縣政府的主管表示，希望趁第7波疫情來臨前，儘速實施區域優惠措施。

埼玉縣除了最多給予觀光者7000日圓之外，不論是來自日本哪裡的觀光客，只要下榻縣指定的住宿設施，平均每晚可獲得最多價值3000日圓的優惠券。

埼玉縣秩父市的旅館「湯之宿 和銅」主管表示，4月1日早上開始就接到很多訂房電話，4月的預約件數已是3月的1.5倍。

不過，青森縣為了防疫，並不實施針對縣民或來自縣外的觀光客的優惠措施。東京都也暫時不實施優惠措施。因為3月21日「防止蔓延等重點措施」解除後，東京都的疫情有上升的情形。（編輯：高照芬）1110404