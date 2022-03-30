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菲律賓開放完整接種疫苗旅客入境 31日起核發觀光簽證

2022/3/30 18:47（3/30 20:13 更新）
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隨著疫情緩和，菲律賓逐漸鬆綁入境政策和國內觀光，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）31日起將恢復核發觀光簽證。圖為馬尼拉國際機場景象，攝於29日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月30日
隨著疫情緩和，菲律賓逐漸鬆綁入境政策和國內觀光，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）31日起將恢復核發觀光簽證。圖為馬尼拉國際機場景象，攝於29日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月30日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉30日專電）4月1日起，菲律賓將向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今天宣布，明天起恢復核發觀光簽證。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，菲律賓外交部於2020年3月19日晚間宣布，即刻中止發放所有簽證，馬尼拉經文處因此暫停發放觀光簽證。兩年多來，旅客需持有效簽證，或向菲國外交部申請入境許可才能申請簽證，入境菲律賓。

今年2月10日起，菲律賓雖開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，但台灣、中國和印度等未享有菲律賓免簽待遇國家不在這波開放名單中。

馬尼拉經文處今天公告，4月1日起，菲律賓向已完整接種疫苗的旅客開放觀光，有意赴菲旅客無需再向菲律賓外交部申請入境許可。因此，馬尼拉經文處明天起將開始核發觀光簽證。

另外，公告中說，依菲律賓「新興傳染病管理跨部會工作小組」決議，旅客入境菲國後無需再隔離檢疫。

不過，馬尼拉經文處提醒民眾，須先上網預約辦件日期和時間，有效預約者才能進入辦公區域洽公。若需預約辦理簽證，可上http://bit.ly/mecotpe（台北）、http://bit.ly/mecokhh（高雄）網站預約。

菲律賓前駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）2020年曾表示，馬尼拉經文處未獲菲國政府撥款，8成收入仰賴簽證申請費。停發赴菲簽證後，馬尼拉經文處收入驟減，營運大受影響。（編輯：黃自強）1110330

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