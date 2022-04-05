清零或共存 陳其邁：現在是過渡期要守住醫療量能

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國內疫情增溫，對於究竟該清零或是與病毒共存，高雄市長陳其邁5日指出，現在是處在清零與和平共存的過渡時期，重點要把確診數控制在醫療量能可承受的底線內。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國內COVID-19疫情延燒，究竟該清零還是與病毒共存，引發議論。高雄市長陳其邁說，現在是處在清零與和平共存的過渡時期，重點要把確診數控制在醫療量能可承受底線內。

陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會後接受媒體聯訪，被問到對病毒清零或共存有何看法時，作上述表示。

陳其邁說，現在是處在清零與和平共存的過渡時期，病毒已流感化、社區化，且變化迅速，如何減少對人體、社會及經濟的危害，是專家們致力在做的事。

陳其邁並以流感病毒為例，打流感疫苗不是為了消滅病毒或清零，而是預防重症和死亡；Omicron變異株傳播力強，如何降低健康、社會及經濟損失，又把疾病控制在一定範圍內，就是現在正在做的方向。

陳其邁說，有一條醫療能承擔的底線，如果確診數量上升到超過底線，就會像香港等地，發生醫療量能崩解情形，病患都留在社區，也加速社區傳播，造成社區傳播及醫院群聚惡性循環。

陳其邁表示，所以守住醫療量能底線，要把確診數壓在底線下，降低重症和死亡，過渡期間要大家盡快打疫苗，同時還是要進行疫調匡列，讓確診數量不要呈指數型成長，而是緩升、緩降。

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此外，因應清明連假及國內疫情走向，陳其邁表示，4月6日將於市立岡山醫院、國軍總醫院及同盟公園開設社區篩檢站，時間從上午8時30分至中午12時、下午1時30分至5時30分及晚上6時至8時，對象為有確診個案足跡且接獲簡訊通知採檢者。

另高捷左營站及三多站於4月8日下午1時30分至4時30分、下午5時30分至7時30分及4月9日下午1時30分至4時30分開設疫苗接種站；高捷美麗島站穹頂大廳於4月9日上午9時30分至中午12時及下午1時30分至4時30分也設有疫苗接種站，均提供莫德納疫苗接種。（編輯：陳仁華）1110405