日本東京新增病例明顯減少 沖繩仍持續增加

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未平息，但東京都今天新增確診病例較上週日大減2800多例，看似有趨緩跡象；不過，沖繩縣今天新增確診病例數仍高於上週日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增5220例確診病例，較上週日減少2800多例，連續6天低於上週同日，且最近7天平均每天新增病例數6723例，是前一週的88.8%，疫情看似呈現降溫趨勢。

東京都今天另新增5例死亡病例，重症患者數跟16日同為17人。

大阪府今天新增2707例確診病例，較上週日減少900多例，至今累計病例數85萬8794例，包括4868例死亡病例。

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琉球新報報導，沖繩縣今天新增1315例確診病例，較上週日增加162例，至今累計病例數14萬3645例。沖繩縣目前專用病床使用率已高達54.7%，較16日的52.4%持續增加；重症病床使用率為13.1%。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣以625.54人連續23天高居日本各地之冠；佐賀縣以404.78人次之、宮崎縣以379.03人排名第3。日本全國平均數為270.05人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110417