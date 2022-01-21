交通部強化防疫 大眾運具、場站比照三級警戒清消

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）交通部今天下午召開擴大防疫會議，交通部長王國材指示，各單位務必嚴陣以待，大眾運具及場站比照防疫警戒第三級標準執行清消作業。

交通部因應近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，加上春節連續假期將至，國人返鄉旅運需求增加，下午邀集陸、海、空、雙鐵、觀光及郵政等單位召開擴大防疫會議，由王國材主持。

交通部晚間發布新聞稿，王國材要求各單位務必嚴陣以待，郵局、機場、港埠、車站、高快速道路休息區、轉運站等大眾運輸場站及運具清潔消毒作業，均比照疫情警戒標準第三級落實執行，部分清潔用具（如：抹布）以一次性製品不重複使用為原則。

交通部也要求台鐵及台灣高鐵自明天至春節期間，在不干擾乘客前提下，加強長途列車出庫後清消作業（如：扶手、廁所），於途中重點車站針對開門按鈕、廁所門把及座椅餐桌等重點區域增加清潔消毒次數。

國道客運部分，每個座位轉換乘客後要清理擦拭，中途停靠站加做1次清消，要求監理站偕同地方政府查核清消情形；國道服務區嚴格要求防疫車輛進入動線區域（含廁所）應全面落實區隔獨立，不與一般旅客混流，相關按鈕及扶手應加強清消，廁所使用後立即消毒。

另各地郵局除例行清消外，針對自助機具（含提款機）清消次數提升為每天上午2次、下午及晚上各1次；國家風景區針對高使用頻率區域或設施設備（如廁所） 每日至少清消8次。

因桃園國際機場自20日起增加印度及東南亞等短程航線入境旅客實施採檢，交通部要求桃園機場公司務必針對採檢候機室及旅客入境動線所接觸設施加強清消；另針對旅客使用手推車及電梯按鈕、旅客常接觸區域，落實清消細節。

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而21日起試辦的「入境旅客搭乘防疫車隊零接觸」，入境旅客至乘車櫃台掃描乘車條碼後，即能自動列印乘車單，由機場工作人員交由車隊駕駛，杜絕入境客接觸機會，降低染疫風險。

交通部也要求強化運輸從業人員防護及健康監測，針對可能頻繁接觸旅客的機場商業服務設施人員、鐵公路列車長、服務員、駕駛員等，要求執勤期間確依規定正確穿戴防疫裝備。船員及機組員，持續要求須遵循相關防疫作業原則與計畫，落實執行各項防檢疫措施，並依規定實施居家檢疫或相關自主健康管理等措施。（編輯：陳政偉）1110121