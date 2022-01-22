23日起公共運具禁飲食 違規最高罰1.5萬元

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部長王國材今天在中央流行疫情指揮中心記者會宣布，明天起公共運具禁止飲食。交通部隨後發出新聞稿，違反規定者 可罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

交通部指出，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，明天起公共運輸運具內禁止飲食，共同防範疫情傳播，降低民眾感染風險，違反規定，經場域人員勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

交通部表示，因應農曆春節假期將屆，預料將會湧現返鄉人潮，明天起禁止民眾在高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區域除外）、航空（國內線航班）等運具內飲食，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速戴上口罩。

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交通部說，在公共運輸場站有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，得於飲食期間暫時取下口罩。

王國材昨天召開擴大防疫會議，要求各單位針對公共運具及場域比照防疫3級警戒標準執行清消作業，落實相關防疫作為外，也呼籲民眾務必配合搭乘公共運輸量測體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，保護自己也維護他人健康。（編輯：張芷瑄）1110122